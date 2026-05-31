Galatasaray'da yeni dönem planı! Teknik heyet güçlendiriliyor: Mertens ve Tanrıvermiş

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi 2 yıl daha uzarken, teknik kadroda devrim gibi bir operasyon başlıyor! Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk'un yükünü hafifletmek ve Florya'daki iletişimi zirveye çıkarmak adına Dries Mertens ve Tuğberk Tanrıvermiş hamleleri için düğmeye bastı.

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de elde ettiği başarılarla taraftarının yüzünü güldüren Galatasaray, geleceğe yönelik stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni bir mukavele imzalamaya geri sayıma geçen Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, sadece saha içini değil, kulübeyi de tamamen sağlama alacak bir operasyon için kolları sıvadı.

GALATASARAY'DA YENİ DÖNEM PLANI! OKAN BURUK'UN EKİBİNE İKİ FLAŞ TAKVİYE...

Süper Lig'de başarıdan başarıya koşan Galatasaray'da gelecek sezonun yapılanması için düğmeye basıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanırken, teknik heyeti güçlendirmek adına da çok konuşulacak adımlar atmaya hazırlanıyor.

MERTENS SAHA İÇİ LİDERLİĞİNDEN TEKNİK HEYETE GEÇİYOR!

İstanbul'u ve Galatasaray'ı ailesiyle birlikte çok seven, tatillerde bile sarı-kırmızılı renklerden kopmayan Dries Mertens için Kemerburgaz'da yeni bir rol biçildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibini hem iletişim hem de antrenman kalitesi olarak güçlendirmek isteyen yönetim, Belçikalı yıldızı teknik kadroya dahil etmeyi planlıyor. Yüksek teknik-taktik bilgisiyle öne çıkan Mertens, oyuncular ile teknik heyet arasında adeta bir köprü görevi üstlenecek ve Okan Buruk'un yükünü hafifletecek.

TANIDIK İSİM GERİ DÖNÜYOR: TUĞBERK TANRIVERMİŞ

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre; sarı-kırmızılılar hem kulübedeki taktik dehasını artırmak hem de takım içi iletişimi zirveye çıkarmak için iki önemli ismi listesine aldı.

Okan Buruk'un mevcut yardımcısı İrfan Saraloğlu ile yola devam edecek olan Galatasaray, kulübeyi daha da güçlendirmek adına eski bir dostun kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, daha önce de kulüpte teknik heyette görev alan ve Avrupa deneyimi bulunan Tuğberk Tanrıvermiş'i yeniden ekibe dahil etmek için resmi girişimlere başladı.

