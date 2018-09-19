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Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla yenmesi Twitter'da gündem oldu.

Galatasaray'ın 3 gollü galibiyetinin yanı sıra Rodrigues, Eren Derdiyok, Ndiaye ve Nagatomo'nun performansı çok konuşuldu.

Drogba çılgınlığı! Eren Derdiyok...

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