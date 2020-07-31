Şampiyonlara destek sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Spor Toto Amatör Lig 9. Grup’ta şampiyon olarak 3. Lig’e yükselen Yıldırımspor’u ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt ligleri onaylamasının ardından Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9.Gurp’ta şampiyonu olup adını 3.Lig’e yazdıran Yıldırımspor’u ziyaret etti. Minareli Çavuş’taki tesislerde Kulüp Başkanı Ekrem Senal ve yöneticiler tarafından karşılanan Başkan Alinur Aktaş, futbolcularla da sohbet ederek başarılarından ötürü tebrik etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem ve Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer’in hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aktaş, takım yöneticileriyle toplantı yaparak istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önceden Yıldırım Belediyespor adıyla mücadele eden kulübün oluşturulan yeni yönetim ve anlayışla yoluna Yıldırımspor olarak devam ettiğini belirtti. Kısa zamanda başarı elde eden kulübü tesislerinde ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Başarılarından ötürü başkanı, yöneticileri ve futbolcuları tebrik ediyorum. Yıldırımspor adıyla anıldığı gibi Yıldırım’ın takımıdır. Yıldırımspor, şu an şehrimizin 3. Lig’de tek takımıdır. Yıldırım Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nun muhakkak destekleri olacaktır. İnşallah maçlarını da Yıldırım ilçesinde oynayacak. Vakıfköy tesislerindeki bir sahamızı Yıldırımspor’a tahsis edeceğiz. Emeği geçen ve katkısı olan herkesi kutluyorum. Futbol Bursa’da çok seviliyor. Tüm takımlarımızın başarılı olmazını istiyoruz. Yaşayacağımız güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum” dedi.

