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Şampiyonlardan Kaymakam Kaya’ya ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.03.2020 18:17 | Son Güncelleme

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda derece elde eden Şuhutlu öğrenciler antrenörleri ile birlikte Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.Madalyaları ile birlikte Kaymakam Kaya’yı ziyaret eden öğrenciler, daha başarılı şampiyonluklar elde edecekleri sözünü vererek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, ziyaret esnasında yaptığı açıklamalarında, ’’Şuhut’ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden Şuhut HEM ve Belediye Gençlik Merkezi spor salonlarında eğitim gören karete sporcularımız antrenörleri ile birlikte ziyaretimize geldi.

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda derece elde eden Şuhutlu öğrenciler antrenörleri ile birlikte Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.
Madalyaları ile birlikte Kaymakam Kaya’yı ziyaret eden öğrenciler, daha başarılı şampiyonluklar elde edecekleri sözünü vererek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, ziyaret esnasında yaptığı açıklamalarında, ’’Şuhut’ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden Şuhut HEM ve Belediye Gençlik Merkezi spor salonlarında eğitim gören karete sporcularımız antrenörleri ile birlikte ziyaretimize geldi. Sağlıklı yaşam kaliteli zaman obezite ile mücadele adına yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bir çok turnuvalara katılan sporcularımız kendi alanlarında madalyalar almaya şampiyonluklar yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde wushuda yıldızlar ve gençlerde 2 altın madalya ile Türkiye şampiyonluğu yaşayan Şuhut ilçemiz 1 gümüş ve 1 bronz madalya daha kazanmıştı. Daha sağlıklı gelecek daha çok madalyalar adına Şuhut’un geleceği adına umutluyuz. Şuhut’un güçlü gençliğine güveniyoruz. Milli Eğitim Müdürümüz ve idarecilerine belediyemizin başkan ve yetkililerine, spor kulübü yetkililerine ve branş antrenörleri Alper, Aynur ve Ali hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gençler başarılarınız daim olsun’’ ifadelerine yer verdi.

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