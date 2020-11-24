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Şampiyonların şampiyonasında kürsüye Yaşar Üniversitesi damgası

İZMİR HABERLERİ  | 24.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversiteli milli satranç sporcuları, şampiyonların şampiyonası olarak adlandırılan 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası’na damga vurdu.

Şampiyonların şampiyonasında kürsüye Yaşar Üniversitesi damgası

Yaşar Üniversiteli milli satranç sporcuları, şampiyonların şampiyonası olarak adlandırılan 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası’na damga vurdu. Antalya Kemer’de gerçekleştirilen turnuvada, Mimarlık Fakültesini geçen yıl bitiren Melih Yurtseven ikinci olurken ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Cem Kaan Gökerkan üçüncü olmayı başardı.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya Kemer’de 13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yaşar Üniversiteli milli sporcular, şampiyonada ikinci ve üçüncü olarak kürsüde yer almayı başardı. Bu yıl, Türkiye eski Şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen şampiyonada, 10 usta sporcu hamle yaptı. Pandemiye ilişkin tüm tedbirlerin alındığı turnuva öncesinde sporculara, hakemlere ve görevlilere PCR testi yapıldı. Fiziksel mesafe kuralına göre düzenlenen turnuva salonunda sporcular, birincilik için mücadele verdi. 9 tur halinde düzenlenen internetten ve sosyal medyadan canlı yayınlanan turnuva, gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi. 2020 Türkiye Satranç Şampiyonu 7 puanla Büyük Usta Vahap Şanal olurken Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden geçen yıl mezun olan Uluslararası Usta Melih Yurtseven 6,5 puanla ikinci, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Cem Kaan Gökerkan ise 6 puanla üçüncü olmayı başardı. Yurtseven ve Gökerkan, birbirinden değerli isimlerle mücadele edip kürsüde yer aldıkları için mutluluklarını dile getirdi.

Şampiyonların şampiyonasında kürsüye Yaşar Üniversitesi damgası

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