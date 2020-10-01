Şampiyonluk kupasını lise öğrencisinin kabrine götürdüler

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, geride kalan sezon 2. Lig'de aldıkları şampiyonluk kupasını, geçen yıl öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Batuhan Yılmaz'ın mezarına götürdü.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolcular ve kulüp müdürü Soner Soykan, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu geçen yıl hayatını kaybeden, Samsunspor taraftarı lise öğrencisi Batuhan Yılmaz'ın Çarşamba ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Sağlam ve beraberindekiler, şampiyonluk kupasını Batuhan Yılmaz'ın kabrine bırakarak dua etti.

Yılmaz ailesine sabır dileyen Sağlam, "Batuhan'ın Samsunspor sevgisi hepimizin gönlünde yer edindi. Batuhan'ın bizim için çok ayrı bir önemi var. Geçtiğimiz sezon biz çok zorlu bir şampiyonluk yarışı verdik. Bu mücadele içinde çok inişler çıkışlar yaşadık. Özellikle kırılma maçlarından biri olan Yeni Çorumspor deplasmanında maalesef maçı 2-1 kaybetmiştik. Soyunma odasında maçın üzüntüsünü yaşarken belki de birçok Samsunsporlu taraftarımız umutsuzluğa kapılmıştı. O umutsuzluk içinde Batuhan'ın sosyal medya üzerinden attığı mesaj beni ve oyuncularımı kendine getirdi. Umutlarımızı tekrar tazeledi. Çok iyi hatırlıyorum 'Pes etmek yok biz şampiyon olacağız' mesajı, bizim şampiyonluk yarışında tekrar ayağa kalkmamıza vesile oldu. Batuhan bizim için bir semboldür." ifadelerini kullandı.