YURTHABER
  4. Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kayseri’de etkili olan kar yağışı sonrasında Talas’a bağlı Başakpınar mahallesinde Başakpınar Belediyespor’un oynayacağı maçın ertelenmemesi için mahalle halkı el birliği ile stadı temizledi.Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda lider durumda bulunanBaşakpınar Belediyespor’un bugün kendi evinde şampiyonluğunu ilan edeceği Yerköyspor maçı öncesinde stadın karla kaplı olması mahalle halkını harekete geçirdi.

Kayseri’de etkili olan kar yağışı sonrasında Talas’a bağlı Başakpınar mahallesinde Başakpınar Belediyespor’un oynayacağı maçın ertelenmemesi için mahalle halkı el birliği ile stadı temizledi.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda lider durumda bulunanBaşakpınar Belediyespor’un bugün kendi evinde şampiyonluğunu ilan edeceği Yerköyspor maçı öncesinde stadın karla kaplı olması mahalle halkını harekete geçirdi. Talas Belediyesi’nin gönderdiği büyük iş makinası sentetik çim zemine zarar verebileceği için sahaya alınamayınca mahalle halkı el ele verdi. Getirilen traktörün arkasına takılan aparat ve mahalle halkının küreklerle yaptığı temizlik çalışmaları meyvesini verdi. Saha maç saatine hazır hale getirildi ve maç sorunsuz şekilde başladı. Başakpınar ekibi, Yerköysporu yendiği takdirde şampiyonluğu ilan edecek ve adını Süper Amatör Kümeye yazdırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını ertelettiYoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti
Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi B GrubuKayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi B Grubu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Vali Yazıcı, OSB’de

Vali Yazıcı, OSB’de

Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.