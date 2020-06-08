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Şampiyonluk yolu yeşil siyaha büründü

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligler tekrar başlamasına sayılı günler kala, 3.

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligler tekrar başlamasına sayılı günler kala, 3. Lig’de şampiyonluğa koşan Kocaelispor için İzmit’teki tramvay yolunu yeşil siyaha boyandı.
Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aradan sonra 18 Temmuz’da kalan maçlarına çıkarak şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Kocaelispor için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay yolunu yeşil siyaha büründürdü. Maçlar başlamadan önce Büyükşehir Belediye ekipleri, “Şampiyonluk Yolu” ismini verdikleri tramvay yolunun beton dubalarını yeşil siyaha boyamaya başladı. Ayrıca Akçaray, yeşil siyahlı renklere donatılırken Otogar’dan İzmit Garı’na olan 14 durağın 13’ünde bulunan billboardlarda da Kocaelispor’un bu sezonki galibiyet aldığı maçlardan afişler yer aldı.
Büyükşehir Belediyesi, ilimizde seferlerine başladığı günden itibaren büyük ilgi gören tramvayları da yeşil siyahlı renklere büründürdü. Hem “Şampiyonluk Yolu” ismi verilen tramvay yolunun hem de tramvayların yeşil siyahlı renklere bürünmesi de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyükşehir geçtiğimiz gün de Otogar’dan İzmit Garı’na kadar olan 14 durağın 13’ünde bulunan reklam panolarına şampiyon olmasına ramak kalan Kocaelispor için billboardlar astı. 13 durakta bu sezon kazanılan her maçtan birer fotoğraf paylaşılırken “Yolun Sonu Şampiyonluk” sloganı ön plana çıkarıldı.
İzmit Garı’nda bulunan 14’üncü durakta ise reklam panoları boş bırakıldı. Yapılan uygulamadan memnun kaldığını dile getiren Kenan Erkan adlı vatandaş, “63 senedir Kocaeli’de yaşıyorum ve kendimi bildim bileli Kocaelisporumuzu destekliyorum. Ben Büyükşehir Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve kulüp yönetimine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlere özlem duyduğumuz eski Kocaelisporumuzu gösterecekler. Takımımızın her yerde reklamı olmasını istiyorduk. Başkanımız da galip geldiğimiz maçların fotoğraflarını duraklara koydurmuş. Başkanımız çok iyi düşünmüş bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

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