YURTHABER
  4. Şampiyonu penaltılar belirledi

Şampiyonu penaltılar belirledi

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Basın Futbol Turnuvası sona erdi.32 televizyon kanalı ve gazetenin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın final maçında SGK TV ile TRT karşı karşıya geldi.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Basın Futbol Turnuvası sona erdi.
32 televizyon kanalı ve gazetenin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın final maçında SGK TV ile TRT karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçın normal süresi 1-1 bitti. Penaltı atışlarına kalan final maçında kupaya uzanan takım TRT oldu. Mamak Şehir Stadı’nda oynanan final maçının ardından ilk üçe giren takımlara kupalarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse verdi.
Turnuva coşkusunun centilmenlik, dostluk ve birlik içinde geçtiğini ifade eden Başkan Köse, “Öncelikle turnuva boyunca sahada ter döken tüm basın mensubu arkadaşlarımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.
Mamak Belediyesi olarak ilçe genelinde sporun birçok dalında kurslar verdiklerini kaydeden Köse, “Gençlerimizin sanat ve sporla iç içe bir yaşam geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de sağlıklı ve sporla iç içe bir gelecek için kapsamlı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Başkan Köse gençlerle buluştuBaşkan Köse gençlerle buluştu
Altındağ’da balık depolarında denetimAltındağ’da balık depolarında denetim
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:03
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:19

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Uçak Eczanesi
Cankaya
Yeni Bilim Eczanesi
Yenimahalle
Şahap Gürler Eczanesi
Mamak
İlker Evren Eczanesi
Mamak
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Doğa Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.