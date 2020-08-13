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Şampuan hırsızı kamerada

BURSA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir markete dadanan kimliği belirsiz kişi, marketteki şampuanları alarak kayıplara karıştı.

Şampuan hırsızı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir markete dadanan kimliği belirsiz kişi, marketteki şampuanları alarak kayıplara karıştı. Onlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi mezbaha Sokakta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs markete gelerek raflarda bulunan birkaç adet şampuanı alarak kayıplara karıştı. İş yerinde son zamanlarda azalan şampuanları fark eden işletme sahibi güvenlik kamera görüntülerini izleyince şok oldu. Farklı zamanlarda aynı şahsın gelip raflardaki şampuanları alıp gittiğini gördü. Bunun üzerine işletme sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu. Polis her yerde olayı gerçekleştiren şahsı arıyor.

Şampuan hırsızı kamerada

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