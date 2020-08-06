YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şampuan kutusunda uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Şampuan kutusunda uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 06.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Gurup Amirliği Ekipleri tarafından gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirilen narkotik suçlarına yönelik risk analiz çalışmasında durumundan şüphelenilen 65 AAG 944 plakalı araç durdurularak araç içerisinde bulunan Nihat E.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Gurup Amirliği Ekipleri tarafından gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirilen narkotik suçlarına yönelik risk analiz çalışmasında durumundan şüphelenilen 65 AAG 944 plakalı araç durdurularak araç içerisinde bulunan Nihat E. ve Ömer E. isimli şahıslar ve araçta dedektör köpekle yapılan aramada şampuan kutusunun içerisinde 3 parça halinde toplam 102,58 gram metamfetamin ve 3 parça halinde 35,41 gram gelen eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Nihat E. ve Ömer E. tutuklanarak Şırnak Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

Gölbaşı Belediyesinden engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Gölbaşı Belediyesinden engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Şırnak Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:12
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:21
Yatsı
20:48

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Silopi Eczanesi
Silopi
Şimşek Eczanesi
Idil
Aksoy Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Aksoy Eczanesi
Cizre
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İdil’de İç Güvenlik Yasasına Kıyafetli Protesto

İdil’de İç Güvenlik Yasasına Kıyafetli Protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.