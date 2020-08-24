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Samsat Belediyesi doğaya sülün bıraktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.08.2020 14:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde belediye tarafından sülün bırakıldı.Samsat ilçesinde ekolojik dengenin korunması, kene ve süne ile mücadelede önemli yeri olan sülün kuşu doğaya bırakıldı.

Samsat Belediyesi doğaya sülün bıraktı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde belediye tarafından sülün bırakıldı.
Samsat ilçesinde ekolojik dengenin korunması, kene ve süne ile mücadelede önemli yeri olan sülün kuşu doğaya bırakıldı. Samsat Belediyesi tarafından alınan 6 çift sülün kuşu Başkan Halil İbrahim Fırat tarafından doğaya salındı.
İlçede yabani hayat çeşitliliğini arttırmak ve ekolojik dengenin korunması için sülün kuşunu doğaya bıraktıklarını belirten Başkan Fırat, “Samsat belediyesi olarak insana, çevreye, doğa verdiğimiz değeri sürdürmeye devam ediyoruz. Doğaya sülün bırakıyoruz. Halkımızın bu güzelim hayvanların kıymetini bilesini ve doğaya sahip çıkmasını rica ediyorum” diye konuştu.

Samsat Belediyesi doğaya sülün bıraktı

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