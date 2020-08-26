Samsat Kaymakamı Alemdaroğlu, ÇATOM’da incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu Çok Amaçlı Toplum Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kadınların sorunların farkına varmaları, tanımlamaları ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat oluşturmak, kadınların kamusal alana daha fazla katılımları ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla, Samsat Belediyesinin girişimleri ile kurulan ÇATOM’da yürütülen çocuk gelişimi, bilgisayar, kuaförlük, aşçılık ve tekstil kurslarını ziyaret eden Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdoroğlu, kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini arttırmak ve toplumda kadını daha da güçlendirmek için ÇATOM’un önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti ilçe Başkanı Hasan Erdem ve bazı kurum amirleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Samsat ÇATOM Sorumlusu Enver Barin ve kurs öğretmenlerinden bilgi alan Kaymakam Alemdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve dengeli kalkınma sürecini başlatarak sorunların çözümüne yerelden başlayarak, kalıcı çözümler bulmak ve bunu kalıcı kılmak gerekir. Bu anlamda GAP İdaresinin 9 ilimizde Çok Amaçlı Toplum Merkezleri oluşturması önemlidir. Bunlardan birinin de Samsat ilçemizde kurulmuş olması sevindiricidir" dedi.

Samsat ÇATOM Sorumlusu Enver Barin ise yaptığı açıklamada 2020 yılının başlarında oluşturulan ÇATOM’a 310 kadının başvurduğunu, kura sistemi ile 110 kişinin tespit edildiğini ifade etti.

Barin, "Beş ayrı alanda açtığımız kurslarımızda 110 kursiyerimiz eğitimlerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazandılar. Belediye başkanımızın talimatları ile sosyal market projesinin başlangıcı olarak 2 bin kişiye bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Çalışmalarımız ilgi görmektedir. Kuruluş amacımıza uygun olarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceği" diye konuştu.

