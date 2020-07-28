YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’a veda programı düzenlendi

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’a veda programı düzenlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde iki yıldır görev yapan Kaymakam Halid Yıldız için veda programı düzenlendi.2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinin değiştirilmesi kapsamında, yaklaşık iki yıldır Samsat ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Halid Yıldız Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı.Kaymakam Yıldız’ın atanması münasebetiyle Samsat Belediye Başkanlığı mesire alanında, Belediye Başkanı Halil Fırat, önceki dönem Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İl Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kandemir, ilçede görev yapan kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.Programda bir konuşma yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, bütün herkesten hakkını helal ettiğini belirterek Samsatlılardan da helallik istedi.Kaymakam Yıldız, "Yaklaşık iki yıl Samsat ilçemizde hizmet ettikten sonra şimdi de Vali Yardımcısı olarak Adıyaman’a hizmet edeceğiz.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’a veda programı düzenlendi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde iki yıldır görev yapan Kaymakam Halid Yıldız için veda programı düzenlendi.
2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinin değiştirilmesi kapsamında, yaklaşık iki yıldır Samsat ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Halid Yıldız Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı.
Kaymakam Yıldız’ın atanması münasebetiyle Samsat Belediye Başkanlığı mesire alanında, Belediye Başkanı Halil Fırat, önceki dönem Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İl Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kandemir, ilçede görev yapan kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Programda bir konuşma yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, bütün herkesten hakkını helal ettiğini belirterek Samsatlılardan da helallik istedi.
Kaymakam Yıldız, "Yaklaşık iki yıl Samsat ilçemizde hizmet ettikten sonra şimdi de Vali Yardımcısı olarak Adıyaman’a hizmet edeceğiz. Kapım her zaman sizlere açıktır. Bizler hakkaniyet ölçüsünde görevimizi ifa etmeye çalıştık. Yine de sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim varsa hakkım helal olsun" diye konuştu.
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise konuşmasında, Kaymakam Halid Yıldız’ın başarılı bir performans sergilediğini, kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin en iyi örneklerini sunduğunu, bunun da başarı getirdiğini söyledi.
Kamu kurum amirleri adına bir konuşma yapan Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ise yaptığı açıklamada, Kaymakam Yıldız’ın adalet ve hakkaniyetten asla taviz vermediğinin altını çizdi. Konuşmaların ardından Kaymakam Yıldız’a plaket ve hediye takdimi yapıldı. Samsat Belediye Meclisi kararı gereğince Vali Yardımcılığına atanan Halid Yıldız’a Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’a veda programı düzenlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:47
Yatsı
21:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Engin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

1 Mezra karantina altına alındı

1 Mezra karantina altına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.