Samsat vefa sosyal destek grubu çalışmalarına devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların evden dışarı çıkmalarının sınırlandırılması nedeniyle ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelgesi doğrultusunda ilde Valilik, ilçelerde kaymakamlıklar öncülüğünde oluşturulan vefa sosyal destek grupları il genelinde vatandaşlara hizmet etmek üzere çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Samsat ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek grubunda yer alan emniyet, jandarma ve diğer kurumlardaki çalışma grupları, ikamet adreslerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara yardım yapıyor. VSDG ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara gıda kolileri dağıtarak, dileyen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşını çekerek evlerine teslim ediyor.

Sokağa çıkmaları sınırlandırılmalarının ardından alışveriş, gıda kolisi ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi zaruri ihtiyaçlarını evlerine kadar getiren ekiplere teşekkür eden 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan Samsatlı vatandaşlar, vefa sosyal destek grubuna teşekkür etti.

