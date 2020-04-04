Samsat’ın giriş çıkışları sıkı kontrol altına alındı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altına alındı.

Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda il ve ilçe merkezlerine araç giriş çıkışının yasaklanması nedeniyle Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişini sıkı kontrol altına aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile zorunlu haller dışında il ve ilçe merkezlerine gelişlerin araç trafiğine kapatılması ve 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmaması gerektiğinden, yapılan denetimlerde seyahat belgeleri, kimlik kontrolleri ve ateş ölçümleri yapılıyor.

Samsat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını denetim altına alarak acil durumlar dışında geçişlere izin vermeyerek mücbir sebep yoksa vatandaşlara sokağa ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

