YURTHABER
  4. Samsat’ta karne sevinci

Samsat’ta karne sevinci

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin sevinci yaşadı.Samsat ilçesinde 2019- 2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona ermesi nedeni ile Yarımbağ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, milli eğitim şube müdürleri, bazı kurum amirleri, köy muhtarları, öğrenci ve velileri katıldı.Burada bir konuşma yapan Kaymakam Halid Yıldız, öğrencilere kitap okumaları ve bol bol dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.Kaymakam Yıldız, "Bir eğitim öğretim yılını daha geri bıraktık.

Samsat’ta karne sevinci

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin sevinci yaşadı.
Samsat ilçesinde 2019- 2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona ermesi nedeni ile Yarımbağ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, milli eğitim şube müdürleri, bazı kurum amirleri, köy muhtarları, öğrenci ve velileri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kaymakam Halid Yıldız, öğrencilere kitap okumaları ve bol bol dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kaymakam Yıldız, "Bir eğitim öğretim yılını daha geri bıraktık. Öğrencilerimiz elbette yoruldular. Bu tatili dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmeleri yararlı olacaktır. Bütün öğrencilimize, öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Samsat’ta karne sevinci

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Adıyaman’da 154 bin 43 öğrenci karne sevinci yaşadıAdıyaman’da 154 bin 43 öğrenci karne sevinci yaşadı
Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca ile bir araya geldiMilletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Hem oku hem seyahat et

Hem oku hem seyahat et

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Hazal Eczanesi
Merkez
İzci Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Kuyumcular arasında fiyat gerginliği

Kuyumcular arasında fiyat gerginliği

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.