Samsat’ta kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurum amirleri ve muhtarların katılımı ile toplantı yapıldı.

Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu başkanlığında, Samsat Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonunda, kamu kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla ilçeyi ilgilendiren bütün konuları içeren bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu, kamu hizmetlerinin adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile vatandaş memnuniyetini sağlamak ve insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi için bütün imkanların kullanılacağını söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Başta sağlık ve eğitim olmak üzere, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması, pandemi sürecinde Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararların eksiksiz bir şekilde uygulanması için herkes üzerine düşen çabayı gösterecektir. Kurumlarda mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına azami riayet edilecektir. Uzaktan eğitim için evinde televizyonu olmayan aileler tespit edilerek temin yoluna gidilecektir. Modern sulama sistemleri ve tarım tekniklerinin kullanılması için çalışma ve projeler geliştirilecek, giderlerde tasarruf sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır" diye konuştu.

Kurum amirleri ve muhtarların talep ve isteklerinin dinlenmesinden sonra toplantı sona erdi.



