YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Samsat’ta larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı

Samsat’ta larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı

22.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsat’ta larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde larva ile mücadele çalışmalarına başlandı.Samsat ilçesinde zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması sinek, sivrisinek gibi haşerelerin yoğunluğunu ortadan kaldırılması amacı ile ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde larva ile mücadele çalışmalarına başlandı.
Samsat ilçesinde zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması sinek, sivrisinek gibi haşerelerin yoğunluğunu ortadan kaldırılması amacı ile ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, haşerelerin üreme mevsiminden önce yumurta döneminde ilaçlama yaparak çöp konteynırları, çöp depolama alanı, su birikintisi gibi bölgelerde sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
İlçemizde larva üremesinin engellenmesi için ilaçlama çalışmalarını önemsediklerini söyleyen Fırat," Yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Başta başta çöp depolama alanımız olmak üzere, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, su birikintileri ile yeşil alanlar da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunu yaparken insan sağlığı önemsiyor ve buna dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Samsat’ta larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
12:45
İkindi
15:51
Akşam
18:22
Yatsı
19:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Ergün Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Şüpheli şahsın üzerinden kaçak parfüm çıktı

Şüpheli şahsın üzerinden kaçak parfüm çıktı

Başkan Binzet, İmamoğlu’yla bir araya geldi

Başkan Binzet, İmamoğlu’yla bir araya geldi

Adıyaman’da asfalt plenti inşaatı devam ediyor

Adıyaman’da asfalt plenti inşaatı devam ediyor

Adıyaman’da elektrik hatları yer altına alınacak

Adıyaman’da elektrik hatları yer altına alınacak

Devrilen kamyon Adıyaman-Gölbaşı yolunu trafiğe kapattı

Devrilen kamyon Adıyaman-Gölbaşı yolunu trafiğe kapattı

Freni boşalan otobüs seyir halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan otobüs seyir halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.