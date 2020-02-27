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Samsat’ta tekstil fabrikası açılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yüz kişiyi istihdam edecek bir tekstil fabrikasının açılacağı belirtildi.Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat ilçesinde işsizliğin azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini, bunun için yüz kişiye iş imkanı sağlayacak bir tekstil fabrikasının açılmakta olduğunu söyledi.

Samsat’ta tekstil fabrikası açılıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yüz kişiyi istihdam edecek bir tekstil fabrikasının açılacağı belirtildi.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat ilçesinde işsizliğin azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini, bunun için yüz kişiye iş imkanı sağlayacak bir tekstil fabrikasının açılmakta olduğunu söyledi. Başkan Fırat, "Samsat ilçemizin en önemli sorunlarından biri de işsizlik sorunudur. Bunun çözümü için çalışmalar yürütmekteyiz. Girişimlerimiz sonucunda yüz kişinin istihdam edilebileceği bir fabrika açılıyor. Şu anda makine montajları devam ederken, bir yandan da işçi başvuruları alınıyor. Samsat’ta yatırım yapacak girişimcilerimize her türlü kolaylığı sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

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