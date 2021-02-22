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Samsat’ta yeni konut ihalesi yapıldı

22.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Samsat’ta yeni konut ihalesi yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde deprem konutlarının yapılması için ihale yapıldı.2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin yerine kalıcı konutların yapılması çalışmaları kapsamında üçüncü kez ihale yapıldı.Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birinci etap çalışması kapsamında 180 adet köy evi ve 10 adet ahır ile ikinci etap çalışması kapsamında 175 adet köy evi ve 10 adet ahır olmak üzer toplam 355 konut ile 20 adet ahır yapımı ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.Daha önce yapılan ihale kapsamında 403 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, ikinci ihale kapsamında ise 149 konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Başkan Fırat, 7 vatandaşın Evini Yapana Yardım (EYY) modeli ve 72 kişinin ise hazır konut kredisi alarak kalıcı konutlara yerleştiklerini belirtti.Başkan Fırat, "Samsat ilçesi son dört yılda zor bir dönem yaşadı.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde deprem konutlarının yapılması için ihale yapıldı.
2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin yerine kalıcı konutların yapılması çalışmaları kapsamında üçüncü kez ihale yapıldı.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birinci etap çalışması kapsamında 180 adet köy evi ve 10 adet ahır ile ikinci etap çalışması kapsamında 175 adet köy evi ve 10 adet ahır olmak üzer toplam 355 konut ile 20 adet ahır yapımı ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Daha önce yapılan ihale kapsamında 403 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, ikinci ihale kapsamında ise 149 konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Başkan Fırat, 7 vatandaşın Evini Yapana Yardım (EYY) modeli ve 72 kişinin ise hazır konut kredisi alarak kalıcı konutlara yerleştiklerini belirtti.
Başkan Fırat, "Samsat ilçesi son dört yılda zor bir dönem yaşadı. Yoğun çalışmamıza rağmen depremin izlerini silmekte zorlanıyoruz. Ancak, artık yolun sonu görünmeye başladı. Hızlı bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımızın evleri yapılıyor. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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