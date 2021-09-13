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Samsun 6. Gıda Fuarı'na ev sahipliği yapacak

13.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun 6. Gıda Fuarı'na ev sahipliği yapacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ve yöresel lezzetlerin de sergileneceği "6. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Samsun Tarım Fuarı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Eylül 2021 tarihinde salgın önlemleri altında başlayacak.

Sektörün temsilcilerinin bir araya geleceği fuara, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birçok sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

Fuar, 19 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

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