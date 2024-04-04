Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası faaliyete geçti

Samsun’da geçen yıl Aralık ayında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası temeli atılmıştı. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ve kendi binası tamamlana kadar hizmet verecek olan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası, 20 Mart’ta törenle açılmıştı. İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi karşı arasında bulunan binada bugün itibarıyla otopsi işlemlerine başlandı. Samsun’da otopsi işlemleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılıyordu.







