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Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

24.01.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor.

Kent genelinde gün boyu devam eden kar yağışı etkisini yüksek kesimlerde artırdı.

Olumsuz yol koşulları nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda iki yönde tır ve otobüslerin geçişine izin vermeyen Bölge Trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların geçişini kontrollü sağlıyor.

Ekipler, araçlarda kış lastiği kontrolünü yaparak uygun olmayanların geçişine müsaade etmiyor. Geçişine izin verilmeyen araçlar, yolun sağında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kent merkezinde de yer yer kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Canik ilçesi Şehir Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'nda araçlar kar yağışından zor anlar yaşadı. Bazı araç sahipleri yola devam edebilmek için zincir taktı.

Karasamsun Mahallesi'nde bir aracın buz tutan yolda kaydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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