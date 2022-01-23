Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde tipi etkili oluyor

ÇORUM (AA) - Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde tipi etkili oluyor.

Çorum'da etkisini sürdüren kar yağışı, Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam şiddetini artırdı.

Gece tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Olumsuz hava şartları dolayısıyla trafik yoğunluğunun azaldığı yolda Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz