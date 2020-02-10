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Samsun beyaza büründü

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Samsun beyaza büründü

Samsun'da etkili olan kar yağışının ardından tarihi ve turistik alanlar ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından Amazon Adası ve Kurtuluş Yolu havadan görüntülendi.

Batıpark sahilinde Amazon Adası içinde yer alan dev aslan heykellerinin havadan görüntüsü farklı bir ihtişam sundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için geldiği Samsun'dan Havza'ya giderken kullandığı ve Büyükşehir Belediyesinin açık hava müzesi haline getirdiği Kurtuluş Yolu'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Tarihe tanıklık eden yol, beyaz örtüsüyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Kurtuluş Yolu Samsun

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