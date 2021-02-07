Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’nın otopark sorununa el attı

Türkiye’nin en verimli tarım ovalarından Çarşamba’da uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu çözülüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ilçenin doğu yakasına kazandıracağı mekanik katlı otopark inşaatı başladı. 214 araç kapasiteli otopark, 2022’de hizmete girecek.

Samsun’un büyük ilçelerinden Çarşamba’da her geçen gün artan araç sayısı, trafik yoğunluğunu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. İlçedeki park yeri sorunu sebebiyle talep edilen otopark ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ortasından Yeşilırmak’ın aktığı Çarşamba’nın iki yakasına katlı otopark inşa edecek. Batı yakada yapılacak otoparkın proje hazırlığında sona yaklaşılırken, doğu yakasındaki mekanik katlı otopark projesi inşaatı da başladı.

23 milyonluk yatırım

Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi’ndeki eski pazar yerinin bulunduğu bin 880 metrekarelik alanda yapımına başlanan iki katlı mekanik sistem otopark için 122 adet temel altı fore kazık çakılacak. 19 metre yüksekliğe sahip olacak iki katlı yatırımın zemini 929 metrekare, birinci katı ise 951 metrekare genişliğinde olacak. Toplamda 23 milyon 262 bin 550 TL’ye mal olacak 214 araç kapasiteli otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü otomatik ve mekanik sistem park edecek. Araçlar yine otomatik sistemle park alanından alınıp asansöre bildirilerek sahiplerinin önüne getirilecek.

Hafta sonunu Terme ve Çarşamba ilçelerinde geçiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte otopark inşaat alanını ziyaret etti. Genel Sekreter İlhan Bayram ile Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal’dan projeyle ilgili bilgi alarak iş makinelerinin kazı çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.