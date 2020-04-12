Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yasağı hissettirmedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ’Sokağa Çıkma Yasağı’ süresince mağduriyet yaşanmaması için adeta seferber oldu. Acil ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından anında karşılanan vatandaşlar, yasağın olumsuz etkilerini hissetmedi.

Korona virüsü salgını nedeniyle il genelinde aldığı tedbirlerle hem hastalığın yayılmasını engelleyen hem de yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ilanıyla birlikte mağduriyetlerin yaşanmaması için yeni uygulamaları hayata geçirdi. Samsunluların mağdur olmaması için yoğun şekilde çalışan belediyenin görevli ekipleri 2 gün boyunca vatandaşların acil tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Çözüm merkezinden anında çözüm

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak çözüm merkezindeki personel sayısını artırdı. Yasaktan dolayı sokağa çıkamayan vatandaşların isteklerini yerine getirmek için mesai yapan çözüm merkezinde gelen çağrılara anında dönüş yapıldı. Vatandaşların çağrıları anında ilgili birimlere aktarılarak istekleri yerine getirildi.