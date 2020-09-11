Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı’nda “Cumhuriyet Meydanı’nda sökülen demir meshlerin parası vatandaşlara geri ödenmesi” maddesi ile “Taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedellerinin düşürülmesi” maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda 39 gündem, bir de gündem dışı olmak üzere 40 madde ele alındı. Gündem maddeleri görüşülerek meclise havale edildi. Ayrıca meclisin başında Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni teşkilat şeması da belirlendi. Yeni şemaya göre Fen İşleri Dairesi Başkanlığı içerisinde müdürlük olan "Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün" bulunduğu daireden ayrılarak, bundan sonra “Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı” olarak hizmet vermesine karar verildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda sökülen demir meshlerin parası vatandaşlara geri ödenecek

Komisyonun 2. gündem maddesi olan “Cumhuriyet Meydanı’nda sökülen meshlerin bedellerinin iadesi teklifi” maddesi hakkında Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı mühendisleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, “Cumhuriyet Meydanı’ndaki binaların dışında bulunan demir meshler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile binaların dış cephesine monte edilmişti. Aynı mecliste bu meshlerin bedelinin yüzde 75’i vatandaşlara tahakkuk ettirilmişti. Burası daha sonra vatandaşlardan gelen dilekçelere istinaden mahkemeye taşındı. Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından da vatandaşlar haklı bulundu. Mahkeme, demir meshlerin dış cephelerden kaldırılmasını istedi. Mahkeme kararının ardından bu meshler binalardan söküldü. Daha sonra vatandaşlar kendilerinden alınan yüzde 75 yapım maliyetinin geri ödenmesi için davada bulundular. O paraların da ödenmesi için meclis kararı gerekiyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki mantolama işinin toplam maliyeti 1 milyon 850 bin TL + KDV civarında ve tamamı bitirildi. Buna mantolama ve tüm imalatlar dahil. Demir meshlerin bedeli ise 286 bin 968 TL+ KDV. Belediye 84 bin 655 TL’sini ödedi. 253 bin 966 TL’sini de vatandaşlar ödedi. Şimdi bizim istediğimiz bu 253 bin 966 liranın meshlerin sökümünden dolayı vatandaşlara iadesidir” dediler. Madde, komisyondan oy birliği ile geçerek karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.