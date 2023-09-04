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Samsun Büyükşehir Belediyesi selde 42 kişiyi kurtardı

04.09.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) selde mahsur kalan 42 vatandaşı kurtardı.

Çöl sıcaklarının ardından hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle yağan kuvvetli sağanak, Samsun’da sel felaketine yol açtı. Metrekareye 147 kg yağış düşen kentte ev ve iş yerlerini su bastı. Afetin büyük olduğu kentte yağmurun başladığı gece saatlerinde sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan taşkınları önlemek için iş makineleriyle derelerdeki suyun akışını düzenlemeye çalışırken, diğer yandan da sel yaşanan cadde ve bulvarlarda rüsubat malzemelerini temizleyerek, tıkanan mazgal ve kanalları açarak tahliyeyi kolaylaştırdı.

Alo 153 Kent Yönetim Merkezi başta olmak üzere tüm birimlere gelen 260 ihbarı, aciliyet durumuna göre değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerini sevk etti. Sağanağın başladığı gece saatlerinden itibaren 54 iş makinesi, 31 kamyon ve 17 arazöz olmak üzere toplam 102 iş makinesi ve 252 personelle sahada çalışan belediye, 16’sı Şehirlerarası Otobüs Terminali, 10’u Atasam Hastanesi, 8’i Liv Hospital Hastanesi ve 8’i de Büyük Cami Alt Geçit’te mahsur kalan toplam 42 kişiyi kurtardı.

"ÇOK BÜYÜK BİR SEL AFETİ YAŞADIK"

Selle mücadele çalışmalarını değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok büyük bir sel afeti yaşadık. Çok şükür ki can kaybımız olmadı. En önemli tesellimiz ise bu oldu. Ekiplerimizin tümü ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Özveriyle çalışan personelime teşekkür ediyorum. Sağanak yağışın başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Kısa bir süre sonra da selle mücadelenin startını verdik. Şu an makine parkımız ve ekiplerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun" dedi.

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