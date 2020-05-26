Samsun Büyükşehir Belediyesinden "hijyen" seferberliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 2 bin 286 kurum ve kuruluşta 2 milyon 572 bin 257 metrekarelik alanı dezenfekte etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, salgının ilk başladığı günden bu yana 2 tona yakın dezenfektan ve 33 ton solüsyon kullanıldığı bildirildi. Ekipler, kurum ve kuruluşların yanı sıra devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlık çalışanlarının kaldığı otel ile misafirhanelerde de düzenli olarak dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Hastane, aile sağlığı merkezi, okul, cami, otogar, dolmuş hatları, çocuk oyun parkları, askeri alanlar, spor tesisleri, PTT şubeleri, kurum ve kuruluşlar gibi vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Kısıtlama sonrası mesainin ilk gününde kentte yaşanacak yoğunluk nedeniyle toplu kullanılacak alanlarda yoğun bir şekilde çalışan ekipler, özellikle otobüs ve tramvayları bu anlamda kullanılabilir hale getirdi.

