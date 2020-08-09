YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden ilaçlama

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden ilaçlama

SAMSUN HABERLERİ  | 09.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele kapsamında il genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.Samsun Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele kapsamında il genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde sivrisinek, karasinek, haşerelerle mücadelesini ara vermeden sürdüren ekipler, il merkezi ve tüm ilçelerde etkin bir süreç yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sinek popülasyonuna karşı 12 ekip ve 43 personelle gece gündüz çalışma yaptığını belirten Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, “Pek çok tehlikeli hastalığın taşınmasında tehlike arz eden sivrisinek ve diğer zararlılara karşı mahallelerimizde, 79 adet kanal ve dere ile yaklaşık 12 bin adet üreme alanında periyodik olarak larva ilaçlaması yapılıyor. Ayrıca 124 mahallede de düzenli olarak ilaçlama ile uçkun mücadelesi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Nisan ayından bugüne kadar toplamda 593 ton ilaç (solüsyon) kullanıldı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti

Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti

Samsun Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:31
Öğle
12:45
İkindi
16:37
Akşam
19:49
Yatsı
21:23

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Adalet MYO’da mezuniyet sevinci

Adalet MYO’da mezuniyet sevinci

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.