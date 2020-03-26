YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi

Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi

SAMSUN HABERLERİ  | 26.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ’KPSS ile 134 memur alımı’, korona virüsü tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi aldığı sıkı tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ’KPSS ile 134 memur alımı’, korona virüsü tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi aldığı sıkı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında, 30 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında başvuru süreci başlayan, 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ’134 memur alımı sınavı’, ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak

Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak

Bahçelievler’de yaşlılara vefa eli

Bahçelievler’de yaşlılara vefa eli

Samsun Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:21
Öğle
12:45
İkindi
16:14
Akşam
19:00
Yatsı
20:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Dilek Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Dolmuş İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Dolmuş İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü

AK Parti Çarşamba Yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ünal'a Ziyaret

AK Parti Çarşamba Yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ünal'a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.