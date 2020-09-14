Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında 42 madde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Eylül ayı son toplantısına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlık etti. İlgili komisyonlardan havale edilen toplam 42 madde mecliste ele alındı. Gündem maddeleri arasında yer alan “Cumhuriyet Meydanı’nda sökülen demir meshlerin parasının vatandaşlara geri ödenmesi” maddesi ile “taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedellerinin düşürülmesi” maddesi oy birliği ile kabul edildi. Tekkeköy’de yer alan kaymakamlık binasının başka bir yere taşınması maddesi ise oy çokluğu ile meclisten geçti.

"Saldırıları lanetliyoruz"

Mecliste konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yakın zamanda Samsun’da şehidimizi son yolculuğuna uğurladık. Bugün de Kızılay aracına seyir halindeyken bir saldırıda bulunuldu. Bir vatandaşımız şehit oldu. Türkiye’yi hedef alanların sağlık alanında çalışan insanları da hedef almasını lanetliyoruz" dedi.

Pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Demir, "Çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Denetlemelerimiz de devam ediyor. Bir kısım basında bazen SAMULAŞ’ın tramvaylarının bazen de otobüsleriyle alakalı haberler çıkıyor. Bazen amacını aşan kasıtlı haberlere rastlıyoruz. Bunun 2 türlü yanı var. Doğru olmayan konu hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmış oluyorlar. Ayrıca bu konuda pandemi sürecinde Türkiye’de hemen emen en başarılı olmuş bir belediye yönetiminin orada emek veren insanların emeklerine çok büyük halel getiriyorlar. Pandemi süreci ile ilgili Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, illerde bizler, valilik başkanlığında pandemi kurulunun aldığı kuralları uygulama noktasında çok sayıda insan gece-gündüz gayret ediyor. İnsanlarımız bazen çok büyük oranda bu kurallara uyum noktasında katkı sağlıyor. Ama bazen az sayıda insanımızın ihmalini başka alanlardaki sorumluluk yerine getirilmemiş, dikkat edilmiyormuş gibi sunmak da doğru değil. Bu tür enerji ve potansiyel bir kısım yayın mecralarında var. Onların niyetlerini herkes biliyor” ifadelerini kullandı.