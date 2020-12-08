Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı’nda 30 madde görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. 27 gündem ve 3 gündem dışı olmak üzere görüşülen 30 maddenin tamamı, ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, son zamanda artan Kovid-19 vaka sayıları ve ruhsatsız yapılaşma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Vakaların büyük çoğunluğunu aile içi ziyaretler oluşturuyor”

Türkiye’de en çok vaka artışının yaşandığı illerden biri olan Samsun’daki son durumu değerlendiren Mustafa Demir, “Pandeminin başından beri virüsün yayılımını önlemek konusunda hepimizin bir gayreti oldu. Samsun bölgenin merkezi ve insan hareketliliğinin çok yoğun olduğu bir şehir. Karadeniz’deki 4 ulaşım arterinin geçiş noktası konumunda. Yaz süreci, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı süreçleri geldi. Sonbahara doğru da yoğun bir düğün trafiği, kapalı mekanlarda aile içi ziyaretler oldu. Son dönemlerde Türkiye’de şu anda pandeminin yayılımı itibariyle sayı ve oran olarak önde olan illerdeyiz. Büyük bir gayret içerisindeyiz. Tedbirlerin uygulanması, kapalı mekanlardaki programların en aza indirilmesi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da büyük bir uyum oldu. Önemli bir süreçteyiz. Pozitif çıkma noktasında sayımızın ve hasta sayılarının hızla düşürülmesi noktasında beklentimiz var. Bu sorumluluk halkımızla birlikte hepimizindir. Bu salgının son bulmasını ümit ediyoruz. Maske çok önemli. Yayılımı önleme konusundaki en önemli enstrüman maske. Sosyal mesafe de çok önemli. Aile içi ziyaretler de çok önemli. Çünkü bir ailede 1 kişide virüs çıktığında tamamına yayılabiliyor. Şu andaki vakaların ağırlıklı bir bölümünün de bundan kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu konudaki hassasiyetin artarak devam etmesi gerekiyor” dedi.