Samsun Büyükşehir Meclisi’nde yoğun gündem

54 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda toplantı öncesi tüm meclis üyelerine, belediye başkanlarına ve bürokratlara korona virüsü testi yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde yapıldı. Toplantı öncesinde meclise katılan herkesin ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca meclise katılım sağlayan tüm meclis üyelerine, belediye başkanlarına ve Büyükşehir bürokratlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan test uygulaması hakkında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Güzel bir uygulama olmuş. Ülkemizde ve ilçemizde vaka sayıları bir hayli arttı. O yüzden bir şeyden çekinmeden bu testlerin yapılması gerekiyor” dedi.

“Canik’te 700, Kıranköy’de bin 400 konut ihalesi yapıldı”

Gündem maddeleri öncesi bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk’ü anıp, İzmir depremi sonrası kentsel dönüşümün daha da önem kazandığına değinerek, “Ülkemizin büyük bir kısmı deprem bölgesinde yer alıyor. Kentsel dönüşüm noktasında ülkemizde çok önemli çalışmalar yapıldı. Bizim şehrimizde Karadeniz’in merkezinde ve Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Yapı stokumuza baktığınızda çok büyük ölçüde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan, geçmişte plansız ve önce ruhsatsız sonra da kısmen ruhsatlandırılmış yapı stokumuz çok fazla. Geçmişte ve bizden önceki dönemde de kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldı. Hem Canik Bölgesinde hem de İlkadım Bölgesinde Gülsan Sanayi Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Şu anda Canik’te 700 konut, Kıranköy’de 700+700 bin 400 konut ihalesi yapıldı. Firmalar ile sözleşmeler imzalandı. 2020 yılında inşasına başlanacak” diye konuştu.