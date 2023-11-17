YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Büyükşehir’den TROY Kart’a geçiş kararı

Samsun Büyükşehir’den TROY Kart’a geçiş kararı

17.11.2023 14:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait tüm ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY Kart’a taşıma kararı aldı.

Samsun Büyükşehir’den TROY Kart’a geçiş kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana saldırılarına devam eden İsrail’i destekleyen finansal sistemi boykot etmemeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak sosyal tesislerde İsrail’e ait markaların ürünlerinin satılmamasına karar veren Büyükşehir Belediyesi şimdide kendisine ait tüm ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY Kart’a taşıma kararı aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak işgalci İsrail’i destekleyen finansal sistemi boykot ediyor; tüm çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemelerini ve Büyükşehir Belediyemize ait tüm ödeme sistemlerini TROY Kart’a taşıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gölbaşı’nda tır yoldan çıktı: 1 yaralıGölbaşı’nda tır yoldan çıktı: 1 yaralı
Kütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldıKütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldı
Erdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulunduErdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 17 Kasım Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:25
İkindi
14:58
Akşam
17:22
Yatsı
18:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Cuma

Vitamin eczanesi
Atakum
Uğur eczanesi
Bafra
Çalişkan eczanesi
Carsamba
Şener eczanesi
Kavak
Hülya eczanesi
Terme
Reis eczanesi
Ilkadim
Vatan eczanesi
Vezirkopru
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.