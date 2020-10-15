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Samsun Canik Belediyespor'dan isim değişikliği talebi

SAMSUN HABERLERİ  | 15.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

Samsun Canik Belediyespor'dan isim değişikliği talebi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ismini Samsun 1919 Spor Kulübü olarak değiştirmek için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine, yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle yönetim olarak kulübün ismini değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

Yapılan anket sonucu en beğenilen ismin Samsun 1919 Spor Kulübü olduğunu dile getiren Şimşek, "Kulübün isminin değişmesi için federasyona müracaatımızı yaptık. Kulübümüzün adı artık Samsun 1919 Spor Kulübü olacak." ifadelerini kullandı.

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