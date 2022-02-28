Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta 28 Şubat sürecine tepkiler

Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta, bir araya gelen AK Partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, 25. yılını geride bırakan ve "postmodern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin Türk milletinin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu belirtti.

Aksu, 28 Şubat sürecinde siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının ellerinden alındığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi, ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız.15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır."

- Çankırı

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, basın açıklamasında, 28 Şubat post-modern darbesi ile insanların ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını, milyonlarca insanın hayatının karartıldığını belirtti.

Çelik, basın açıklamasında, 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Kadınların, genç kızların bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olduğuna dikkati çeken Çelik, "Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

- Sinop

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, düzenlediği basın toplantısında, motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat'ın bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Giresun, "20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

- Çorum

AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Abdulbaki Kartancı, 28 Şubat Süreci'nin Türk milletinin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasi ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Kartancı, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat sürecinde insanların mağdur edildiğini belirterek, "Bin yıl süreceğini söyledikleri 28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlar ve genç kızlarımız ne yazık ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur." dedi.

Türkiye'de 28 Şubat zihniyetinin bazı alanlarda diriliğini koruduğunu ifade eden Kartancı, şunları söyledi:

"Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalara rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri, darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek İnşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki biz bin yıl geçse de 28 Şubat'ı unutmayacağız."

Basın açıklamasına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir de katıldı.

- Kastamonu

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ın vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Ünlü, "28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir, maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

-Tokat

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, 25. yılını geride bırakan ve "post-modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Aldemir, "Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir." dedi.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan partiler adına açıklama yapan, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, "28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır." ifadelerini kullandı.

Toto, şöyle konuştu:

"Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Açıklamaya, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil, belediye başkanları ve partililer katıldı.

