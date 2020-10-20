Samsun, Çorum ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri

Sürücüleri maske ve emniyet kemeri kullanımı konusunda denetleyen Çiftçi, ayrıca yolculara da seyahat esnasında uyulması gereken kuralları içeren broşür verdi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzuoğlu ile Çorum-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçları inceledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında iş yeri servis araçları ile toplu taşıma araçlarını denetledi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışma kapsamında Samsun'da işletmeler, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan okul servisleri de dahil olmak üzere toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar, otogar gibi yerler denetlendi.

Çorum'da 7 gün boyunca denetimlerin devam edeceğini belirten Çiftçi, "40 personelden oluşan 20 ekip ile şehrin muhtelif yerlerinde servis araçlarına yönelik denetim yapılıyor. Denetimlerde şoförlerin HES kodu, araç içinde yolcuların hep aynı koltuğu kullanması, fiziki mesafe, maske kullanımı gibi konular denetleniyor. Bütün denetimlerin tek bir gayesi var, o da vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşamalarını temin etmek." dedi.

Çiftçi, kentteki vaka sayılarına ilişkin soru üzerine, eylül ayının ikinci yarısında Çorum'da yatan hasta, evde izolasyona alınan ve vefat sayılarında düşüş yaşandığını ancak son 15 günde Türkiye genelinde olduğu gibi yükseliş gerçekleştiğini dile getirerek, "İnşallah denetimleri sıklaştırmak suretiyle virüsü kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- Amasya

Amasya'da polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, lokanta gibi işletmelerde denetim gerçekleştirildi.