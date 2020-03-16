YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

SAMSUN HABERLERİ  | 16.03.2020 00:04 | Son Güncelleme

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgınıyla ilgili adliye binalarında, çalışanların sağlığını korumak için bazı önlemler alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, Samsun Barosu Başkanının bir aya gelerek bazı ek tedbirler aldıkları belirtildi.

16 Mart Pazartesi'nden itibaren Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Adalet Sarayı binalarına giriş kapılarında vatandaşlara ve personele dezenfekte malzemesi ve kolonya sunulacağı ifade edildi.

Adalet binalarına giren hakim, savcısı, avukat, personel ve diğer vatandaşların tek noktadan geçerek ateş ölçer cihazla vücut ısılarının ölçüleceği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi kurumumuzda çalışanlarımızın sağlığını gözetmek için ciddi önlemler alınmaktadır. Yerleşkemizde ve ek hizmet binamızda ilaçlama ve dezenfekte işlemleri tamamlanmış olup düzenli olarak dezenfekte çalışmaları devam edecektir. Bölge Adliye mahkemesine zemin kattan giriş sağlanacak olup, giriş sırasında vücut ısısı 37,5 derece ve üzeri ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Ziyaretçi kabulü zaruret olmadıkça yapılmayacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Boyabat Belediyesi’nden korona virüsü açıklaması

Boyabat Belediyesi’nden korona virüsü açıklaması

Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir’de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı

İzmir’de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:38
Öğle
12:48
İkindi
16:09
Akşam
18:49
Yatsı
20:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Subaşı Eczanesi
Atakum
Yeni Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.