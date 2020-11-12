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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosundan "10 Kasım Atatürk'ü anma özel konseri"

SAMSUN HABERLERİ  | 12.11.2020 22:00 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosundan "10 Kasım Atatürk'ü anma özel konseri"

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle "10 Kasım Atatürk'ü anma özel konseri" verdi.

SDKTMK'nin 10 Kasım Atatürk'ü anma özel konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirdi.

Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan konserde, koro sanatçıları Ayça Arın, Fatih Çavuşoğlu, Nazan Saral, Farabi Felamur, Güngör Eren Küçükkeskin, Bahar Çalık, Caner Meydan ve Serkan Varol yer aldı.

Hacı Arif Bey'in saba makamındaki şarkısıyla başlayan konser, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler ile devam etti.

Konserde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da marşlar seslendirdi.

Toplam 134 izleyicinin katılabildiği konser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

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