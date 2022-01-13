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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosundan "Tango ve Alaturka'da Valsler" konseri

13.01.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosundan "Tango ve Alaturka'da Valsler" konseri

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "19 Mayıs Akşamları" etkinlikleri kapsamında "Tango ve Alaturka'da Valsler" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Koro, "Tango ve Alaturka’da Valsler" konserini Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirdi.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği sanatçısı Kenan Yakar’ın proje danışmanlığı ve düzenlemesini yaptığı konserin girişi, mandolin ile "Baba" filminin orijinal film müziklerinin sunumuyla yapıldı.

Konser kapsamında kürdilihicazkar saz semaisini besteci Cinuçen Tanrıkorur sunarken, Kenan Yakar'ın lavta enstrümanıyla gerçekleştirdiği hicaz faslına koro sanatçıları Nazlım Saynur Aydın, Bahar Çalık, Erdem Özyavuz, Farabi Felamur, Caner Meydan, Serdar Dede ve Ahmet Poyraz Zenbil eşlik etti.

Tango ve valslerin de yer aldığı etkinlikte Kenan Yakar, 5 farklı enstrümanla sanatseverlere, sevilen sanat müziği eserlerinin sunumunu yaptı.

Yakar'a, Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçısı kızı Beste Naz Yakar da kemanıyla eşlik etti.

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