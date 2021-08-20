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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Beethoven Keman Konçertosu" konseri verecek

20.08.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Beethoven Keman Konçertosu" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Beethoven Keman Konçertosu" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, yaz konserleri "Beethoven Keman Konçertosu" konseriyle sürüyor. Konserde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na Dağhan Doğu şeflik yapacak. Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operasından uvertür ile başlayacak konser, Beethoven'ın keman konçertosu ile devam edecek. Konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz, solist kemancı olarak yer alacak.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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