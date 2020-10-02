YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek

SAMSUN HABERLERİ  | 02.10.2020 13:42 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ''Güz türküleri'' konseri sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Piyanolu şan konseri olan ''Güz türküleri'' konserinde piyanist Onur Altıparmak, SAMDOB sanatçılarından soprano Eda Bingöl Gürkan'a eşlik edecek. Murat Çamlıtepe ise anlatıcı olarak seslendirilen türkülere dair detayları sanatseverlerle paylaşacak.

Konserde Turgay Erdener’in bestelediği "İlle de ve "Sen sen sen", Onur Altıparmak'ın düzenlemelerini yaptığı "Bahçalarda mor meni" ve "Çalın davulları", Aytekin Albuz’un düzenlemesini gerçekleştirdiği "İntizar", Fikret Amirov'un bestelediği "Baharımsan (Aygız)", Üzeyir Hacıbeyov’un bestelediği Arşın Mal Alan operetinden Gülçehre’nin aryası "Aşık oldum", Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de galmaz (Yalgızam)" ve Kıvanç Tepe’nin düzenlemesini yaptığı "Aman avcı" gibi Anadolu'nun yüzyıllar boyunca işlediği motiflerin yer aldığı parçalar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, yarın saat 20.30'da başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
ADÜ İletişim Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Altın Portakal Sinema Tırı Akseki ve Kaş’taydı
Altın Portakal Sinema Tırı Akseki ve Kaş’taydı

Samsun Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:29
İkindi
15:45
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.