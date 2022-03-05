YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kadınlar Günü konseri" verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kadınlar Günü konseri" verecek

05.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kadınlar Günü konseri" verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Kadınlar Günü konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB orkestrasıyla gerçekleştirilecek konserin şefliğini Tolga Taviş gerçekleştirecek.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde "Dört Mevsim" konçertosu yer alacak. İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 1723'te bestelediği ve yaşadığı dönemde de oldukça ilgi gören eser, bestecinin en sık seslendirilen eseri olma özelliğini taşıyor.

Sanat ve müzik tarihinin en değerli eserlerinden kabul edilen "Dört Mevsim" konçertosunun kemancısı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz olacak.

İkinci bölümde ise besteci Tolga Taviş'in şair Bertan Rona'nın şiirleri üzerine yazdığı 10 bölümlük seriden oluşan "Rona şarkıları" adlı eser yer alacak.

Bilgelik, yalnızlık, varoluş, doğa, bekleyiş gibi melankolik bir bakış açısıyla anlatılabilecek konularda yazılmış şiirlerin kadın ruhu ve sesi ile dinleyiciye yansıtılması amaçlanıyor.

Eserin solist sanatçıları soprano Esin Talınlı, mezzosoprano Zeynep Halvaşi, solist saksafon sanatçısı ise Detlef Bensmann olacak.

SAMDOB orkestrasından Dilara Tanrıverdi Doğan'ın başkemancı olarak yer aldığı konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle 7 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldıAhmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı
Balkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyorBalkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyor
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
12:51
İkindi
16:01
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Cumartesi

Liva Eczanesi
Ilkadim
Faruk Eczanesi
Ilkadim
Kuzey Eczanesi
Canik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Marina Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar 'İyi ki obeziz' dedi

Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar 'İyi ki obeziz' dedi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İbn-i Sina’nın baş ağrısına inanılmaz çözümü! Kokusu iyileştiriyor

İbn-i Sina’nın baş ağrısına inanılmaz çözümü! Kokusu iyileştiriyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.