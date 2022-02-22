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Samsun Devlet Opera ve Balesi Ordu'da "Güz Türküleri" konseri verecek

22.02.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi Ordu'da "Güz Türküleri" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Güz Türküleri" konseriyle Ordu'nun Ünye ilçesinde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 7'den 70'e herkesin diline pelesenk olmuş Anadolu coğrafyasının eşsiz melodilerinin seslendirildiği "Güz Türküleri" konseri, Ünye Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Ünye Belediyesi ve Ünye Sanat ve Kültür Derneğinin (ÜNSAK) katkılarıyla düzenlenecek piyanolu, orkestralı şan konserinde piyanoda Simten Deniz Şenpolat sahne alacak.

Kemanda Seçil Küçükçelebi, klarnette Eylül Çamlıtepe, vurmalı sazlarda da Okan Dolgunyürek, soprano Eda Bingöl Gürkan'a eşlik edecek.

Murat Çamlıtepe'nin anlatıcı olduğu konserde, Turgay Erdener'in bestelediği "İlle de Sen Sen Sen"; Kıvanç Fındıklı'nın düzenlemelerini yaptığı "Gaziantep Türküsü", "Çalın Davulları", "Aman Avcı" ve "Karadeniz Potpurisi"; Aşık Veysel'e ait "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Kara Toprak", Pir Sultan Abdal'ın "Ötme Bülbül Ötme", düzenlemeleri Kıvanç Fındıklı'ya ait ve Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de Galmaz (Yalgızam)", Fikret Amirov'un bestesi "Baharımsan (Aygız)", düzenlemeleri İlteriş Sun'a ait "Leblebi Koydum Tasa" ve "Erkilet Güzeli" gibi Anadolu'da yüzyıllar boyunca işlenen motiflerin yer aldığı eserler seslendirilecek.

Konser, 26 Şubat saat 19.30'da başlayacak.

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