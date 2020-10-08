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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Rondo Ala Turka" ve "Güldestan" balesini sahneledi

SAMSUN HABERLERİ  | 08.10.2020 22:08 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Rondo Ala Turka" ve "Güldestan" balesini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Rondo Ala Turka'' ve ''Güldestan'' balesiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, geçen sezonlarda sahneye konulan ve büyük beğeni toplayan eserlerden ''Rondo Ala Turka'' ve ''Güldestan'' balesiyle tekrar seyircisiyle tekrar buluştu.

Libretto ve koreografilerini Beyhan Murphy'nin, rejisini Arkın Zire'nin üstlendiği eserler, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahnelendi.

Mozart'ın müziklerinin kullanıldığı ''Rondo Ala Turka'' bölümünde, klasisizm ve modernizm arasındaki git geller, bir bale kumpanyasındaki tatlı çekişmeler hicivsel olarak anlatılıyor.

Mercan Dede'nin müziklerinin kullanıldığı ''Güldestan'' bale eserinden kesitlerin sahneleneceği bölümde ise sosyokültürel anlamda geçmişle ilgili birçok konu yer alıyor.

Eser, Türk dans repertuvarının özgün Türk eserlerinin başında gelmesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü projesi olarak hayata geçirilmesiyle türünün ilki olma özelliğini de taşıyor.

Toplam 134 kişinin katılabildiği gösteri, sanatseverlerin beğenisini aldı.

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