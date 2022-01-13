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Samsun Devlet Opera ve Balesi senfonik konser verecek

13.01.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi senfonik konser verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), farklı coğrafyalarda ve kültürlerde, ayrı zamanlarda yaşamış iki bestecinin müziklerini "senfonik konser" ile sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturyalı besteci Mozart ve Türk besteci Hasan Niyazi Tura'nın eserleri bir arada sunulacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev yapan Hasan Niyazi Tura'nın orkestranın yönetimini üstlendiği konserde, SAMDOB orkestrası klarnet sanatçısı Eylül Çamlıtepe solist olarak görev alacak. Konserin başkemancısı Gözde Yardımlı olacak.

Tek bölümden oluşan konserde, Mozart'ın 29. Senfoni (La Majör) eseri ile Tura'nın "Klarnet ve Yaylı Çalgılar İçin Konçerto" eseri SAMDOB orkestrası eşliğinde seslendirilecek.

Senfonik konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 15-17 Ocak saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

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