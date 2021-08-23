YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Devlet Opera ve Balesi yaz konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi yaz konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu

23.08.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi yaz konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Beethoven Keman Konçertosu" konserini sundu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yaz konserleri kapsamında Beethoven Keman Konçertosu konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Konserde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na Dağhan Doğu şeflik yaptı. Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operasından uvertür ile başlayan konser, Beethoven'ın keman konçertosu ile devam etti. Konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz, solist kemancı olarak yer aldı.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konser, sanatseverlerin beğenesini aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyorLahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyor
PARTNER"Konuşursam ayıp olur!""Konuşursam ayıp olur!"
Samsun'da düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı olduSamsun'da düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı oldu
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:46
Öğle
12:42
İkindi
16:27
Akşam
19:28
Yatsı
20:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Duruşehir Eczanesi
Ilkadimcanik
Özdemir Eczanesi
Ilkadimcanik
Koza Eczanesi
Ilkadimcanik
Sevinç Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.